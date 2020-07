Færgefart slår alle rekorder

De har nydt godt af de gratis overfartsbilletter på Hundested Rørvig færgefart, hvor passagererne bare vælter ind.

Odsherred - 11. juli 2020 kl. 06:55 Af Rekord Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De storsmiler på Hundested Rørvig færgefart i disse dage. Efter et par stille dage, formentlig på grund af det dårlige vejr, er der kommet gang i passagertilstrømningen, og særligt de gratis overfartsbilletter for gående og cyklende har vist sig at være en gedigen succes, hvilket overfartsleder Bo Andersen, naturligvis er glad for.

»Vi satte torsdag all-time rekord på ruten med 4.534 passagerer på dagen. Sidste år overførte vi på den samme dag 2.434. Dette tal indeholder dog også føreren af køretøjer og andre betalende passagerer. Antallet af cykler var cirka fordoblet fra året før,« siger han.

Bo Andersen forventer, at rekorden bliver slået når industriferien starter for alvor, og han frygter at trængslen bliver så stor, at de må efterlade passagerer på kajen, hvilket allerede er sket.

»Det er muligt at vi ikke kan overholde fartplanen for vores færge Nakkehage. Derfor overvejer vi at lade den drifte, altså sejle uden for sejlplan. Sker det, så vil vi lade hovedfærgen Isefjord prioritere og muligvis tillade den at overhale Nakkehage. Nakkehage kan derefter gå i havn og losse for derefter at blive fyldt helt op til maks antal tilladte passagertal, den kan medtage 190 passagerer mens Isefjord kan medtage 147,« siger han.