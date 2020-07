Færge sejler normalt efter uheld

Fredagens uheld i Rørvig hvor færgen Isefjord kom lidt uheldigt i havn og ramte et fenderværk ved kajen har ikke haft betydning for weekendens sejllads.

- Den inspektør vi normalt bruger var desværre på Island, så der skulle en inspektør fra Jylland for at bese den lille bule, men det er da godt at Søfartsstyrelsen går med livrem og seler.