Se billedserie Hvis problemet fortsætter, vil Molslinjen opfordre de af rederiets brugere, som benytter sig af ulovlig parkering til at stoppe uvanen. Foto: Niels Sørensen

Færge-gratister bruger Odden som p-plads

Odsherred - 02. august 2020 kl. 17:30 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til gene for beboerne i området parkerer en del bilister ulovligt i sommerlandet på Odden, når de skal med Molslinjen.

Bent Sørensen har sommerhus på Landemærket på Odden og have ud til den sidste bid af Oddenvej op til Odden Færgehavn. Mod færdselsreglerne holder her hver sommer gratister, som ikke vil betale for parkering på Molslinjens p-plads, men gerne vil med færgen alligevel. Med årets folketingstiltag med gratis færge til cyklister og gående benytter endnu flere sig af muligheden, lader det til, for at snyde sig til en gratis, ulovlig parkering. Og det er Bent Sørensen træt af.

- For det førte er der trafiksikkerheden. Man har lavet en dyr cykelsti, men cyklisterne skal køre spidsrod mellem de parkerede biler. Der parkeres i rabatten på begge sider af cykeltien og delvis ud på den, og det sker på begge sider af vejen. Det ender galt en dag. For det andet er der også et hensyn til os, der bor langs vejen. Mens de venter, bruger folk naturen her som rasteplads og smider affald, hvor de vil og skifter bleer på børnene og smider de brugte bleer i buskadset eller tisser op af vores rækværk eller det, der er værre, mens de hører høj musik i bilen. Derudover sker det tit, at en bilalarm går i gang midt om natten og bare står der og larmer, siger Bent Sørensen.

Gratisterne har nu også fundet vej til de omkringliggende småveje. En smutvej via ubenyttede grunde bruges til at komme gående til færgelejet.

Opfordring fra Molslinjen

- Vi forstår godt, at det er træls, når mængden af parkerede biler bliver for meget. Problemet er særligt i år, da regeringens gratis billetter til gående og cyklende har udløst rigtigt mange endags-rejsende mellem Odden og Aarhus. Danskerne holde jo ferie hjemme i år af gode grunde, siger Jesper Maack, PR- og Kommunikationschef i Molslinjen.

Rederiet har allerede afspærret dets vestlige område på Odden netop for at forhindre folk i at parkere i sommerhusområdet.

- Fortsætter problematikken efter udløb af regeringens sommerpakke, har vi mulighed for at bruge vores nyhedsbreve og Facebook til at opfordre gæsterne til at holde de rigtige steder - og undgå de forkerte steder, siger Jesper Maack.

Bent Sørensen har været i kontakt med både politi, kommune og vejdirektoratet, og efter tvivl mellem instanserne selv lader det til at være vejdirektoratet, som har ansvaret for, at bilisterne forstår, skiltningen er alvorligt ment.

- Men hvis skiltene bare står der for sjov, så pil dem dog ned igen, siger Bent Sørensen.