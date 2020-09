Færdselskontrollen her i Nykøbing og andre byer i Odsherred gav et væld af overtrædelser af lovgivningen. Foto: Jørgen Gravesen

Færdselskontrol gav masser af lovovertrædelser

Odsherred - 17. september 2020 kl. 10:42 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag foretog politiet en omfattende færdselskontrol imellem kl. 12.00-19.00 i Odsherred kommune med fokus på byerne Nykøbing Sjælland, Havnebyen, Højby og Vig. Der var flere patruljer med ved indsatsen som kørte rundt i områder, hvor der blev foretaget en del rutinemæssige kontroller, der førte til mange sager om overtrædelse af færdselsloven.

Fire blev sigtet for spirituskørsel - to på knallert og to i bil i Nykøbing Sjælland.

En 21-årig mand fra Nykøbing Sjælland kørte ad Højby Hovedgade på en uindregistreret motorcrossmaskine, uden at have motorcykelkørekort og i narkopåvirket tilstand. Politiet indbragte motorcrossmaskinen til nærmere undersøgelse for, om den i øvrigt var i lovlig stand.

Alle de påvirkede førere blev anholdt og fik udtaget en blodprøve, hvorefter de blev løsladt. Når prøverne er blevet analyseret, vil de høre mere fra politiet. En 43-årig mand fra Nørre Asmindrup blev standset og sigtet for kørsel uden førerret, da han førte bil på Holbækvej i Vig, selvom hans førerret var administrativt inddraget.

Ti bilister blev sigtet for at bruge mobiltelefon under kørslen, ni anvendte ikke sikkerhedssele, en brugte sit horn uden grund, en bil havde ikke monteret blinklys, to havde nedslidte dæk og en bilist efterkom ikke politiets anvisninger om at standse.

En bilist blev sigtet for at køre ind, hvor der var indkørsel forbud.

Politiet traf desuden en mand, som blev anholdt fordi han var eftersøgt til at møde i fogedretten.

De fleste sigtede vil allerede nu have fået en bøde i deres E-boks.

Ved de lidt grovere overtrædelser af færdselsloven, som kørsel uden førerret eller spiritus/narkokørsel, vil de sigtede senere høre mere fra politiet i sagerne.