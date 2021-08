Fængsling er forlænget

En 45-årig mand fra Odsherred, som tilbage i juli måned blev fængslet for en række trusler på livet mod tilfældige personer i Rørvig, fik tirsdag sin varetægtsfængsling forlænget frem til den 14. september. Den 45-årige blev i begyndelsen af juli anholdt to gange inden for en uge, men begge gange valgte Retten i Holbæk at løslade ham. Anklagemyndigheden hos Midt- og Vestsjællands Politi valgte at kære byrettens afgørelse om løsladelse til landsretten, og mandag den 19. juli blev byrettens afgørelse omstødt, så den 45-årige mand blev anholdt igen og varetægtsfængslet.

Anholdelsen skete i første omgang, efter at manden helt umotiveret havde kastet en flaske efter en kvinde, der kom cyklende på Toldbodvej i Rørvig, og som kun med nød og næppe undgik at blive ramt. Den 45-årige har, ifølge politiet, en tidligere voldsdom og er også sigtet for ved flere lejligheder hen over sommeren at have truet tilfældige forbipasserende med at ville slå dem ihjel.