Fængslet i sag om jalousivold

I et grundlovsforhør, der i går eftermiddags blev holdt for lukkede døre i Retten i Holbæk, blev en 42-årig mand fra Nr. Asmindrup fængslet til den 4.maj.

Ifølge Midt- og Vestsjællands politi er manden sigtet for den 13.marts at have deltaget i grov vold mod en 38-årig mand, fra Vig, og for ulovlig våbenbesiddelse idet politiet på den 42-åriges bopæl fandt flere skydevåben og en del løs ammunition, som den 42-årige ikke havde tilladelse til at have.