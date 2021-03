Fængslet for jalousivold, men nu med færre medgerningsmænd

Den 35-årige mand, der søndag blev anholdt og efterfølgende sigtet for at have deltaget i et særdeles voldeligt overfald på en 38-årig mand, på en adresse i Odsherred, er i et lukket grundlovsforhør blevet varetægtsfængslet til den 6.april.