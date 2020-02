Fængslet for dødskørsel har spriritusdom

Den 23-årige mand, der fredag den 14.februar torpederede og dræbte en 28-årig kvinde under en overhaling på Rødhøj ved Asnæs er tidligere straffet for sprirituskørsel.

Det bekræfter Martin Bjerregaard, fra Midt- og Vestsjællands Politi, og han henviser til retsbogen for grundlovsforhøet af manden, hvoraf det fremgår, at den nu fængslede mand den 20.december 2018 blev straffet med bøde og en betinget frakendelse af kørekortet i tre år fra 20.december 2018, som straf for at have kørt spirituskørsel.