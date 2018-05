Fængsel indviet: Danmarks største celler

- Ministeren ville gerne have været her, men han har lovet, at han kommer og besøger fængslet på et senere tidspunkt, lød det fra direktør for kriminalforsorgen, Thorkild Fogde, da han torsdag stod for den officielle indvielse af det nye Nykøbing fængsel. Fængslet er indrettet i bygningerne, som Sikringen på psykiatri-hospitalet havde til huse i frem til november 2015.