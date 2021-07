Retten i Holbæk har idømt en 44-årig mand fængselsstraf for at have udøvet vold mod sin datter. manden har anket dommen til frifindelse. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Fængsel for vold mod 14-årig datter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fængsel for vold mod 14-årig datter

Odsherred - 16. juli 2021 kl. 10:54 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

60 dages ubetinget fængsel var straffen for en 44-årig mand, da Retten i Holbæk skulle trage stilling i en sag, hvor manden var tiltalt for på en adresse i Hørve, og som tidligere dømt for vold, at have udøvet vold mod sin 14-årige datter.

Ifølge anklageskriftet havde manden i oktober sidste år kastet en fyrfadslysestage i glas efter datteren, og ramt hende på benet.

Derudover skulle han en dag i november eller december 2020 have taget fat i hendes hår og trukket hende ned fra en seng i håret, taget fat om halsen eller kæben på hende, holdt hårdt fast i hendes arm samt tildelt hende et knytnæveslag i ansigtet og han var også tiltalt for den 21.marts i år at have slået datteren to til tre gange i brystet med knytnæve, og for bagefter at have revet hende i håret og trukket hende afsted i håret.

Manden har anket dommen til frifindelse.

Anklager Annette Ahm, fra Midt- og Vestsjællands politi, kan ikke sige hvor mange sager politikredsen har om forældres vold mod børn, men de popper op med jævne mellemrum, og sagerne er ofte baseret på påstand mod påstand.

Hun slår fast, at revselsesretten blev ophævet endeligt i 1997, og at det under ingen omstændigheder er lovligt eller i orden at udøve vold mod sine børn, uanset om det måtte ske i afmagt, vrede, opdragelsesøjemed eller som afstraffelse.

I 2016 viste en spørgeskemaundersøgelse blandt unge i landets 8.klasser, at 17 procent, svarende til hver sjette elev, svarede, at de indenfor de seneste 12 måneder var blevet skubbet og rusket, revet i håret, slået med flad eller knyttet hånd, slået med en ting eller var blevet sparket af enten deres far eller mor.