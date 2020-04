Biblioteks- og kulturhusleder Jesper Bertelsen (th.) og teaterleder Simon Vagn Jensen med eksemplarisk afstand på to meter. De har taget initiativ til det nye kulturprojekt, der foldes ud på sn.dk . Privatfoto

Fælles kulturprojekt i en corona-tid - med afstand

Kulturinstitutioner og udøvende kunstnere i Odsherred, dagbladet Nordvestnyt og sn.dk er gået sammen i et kulturprojekt, hvor corona-tidens nedlukkede kulturliv vækkes til live i små videoer.

Under corona-krisen er det meste af Odsherreds blomstrende kulturliv lagt øde på grund af forsamlings-forbuddet, men i et nyt samarbejde mellem dagbladet Nordvestnyt, sn.dk og lokale kulturinstitutioner og kunstnere vækkes det nedlukkede kulturliv til live i små videoer, så borgerne kan se og høre, hvad der rører sig på de corona-nedlukkede steder.

Leder af Biblioteker og Kulturhuse i Odsherred, Jesper Bertelsen, og teaterleder Simon Vagn Jensen, Odsherred Teater, har taget initiativ til projektet, der er ved at blive rullet ud med videoer på sn.dk.

- For det første vil vi vise livstegn; vise hvad der sker lige nu hos os. Vi savner at have jer, borgere, omkring os.