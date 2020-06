Fælden klappede for 10 bilister

I alt 45 køretøjer blev kontrolleret, hvilket resulterede i, at 10 personer blev sigtet for følgende overtrædelser: fem sager om hastighedsovertrædelser, tre havde ikke erhvervet sig et kørekort og én havde førerret, men ikke til det køretøj, som vedkommende var fører af, én sag om narkokørsel, én sag om manglende forsikring på køretøjet, én sag om overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen samt to andre overtrædelser af færdselsloven.