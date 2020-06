Fadæse: Vil helst rive kontrakten over

Skærmløsning i den kommunale hjemmepleje i Odsherred Kommune er ikke blevet den forventede succes.

Odsherred - 15. juni 2020 kl. 13:11 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I tre år har Odsherred Kommune haft en aftale med et privat firma om et femårigt forsøg med virtuel hjemmepleje.

Presset på den kommunale hjemme- og sygepleje er stigende, og rekrutteringsudfordringer på personalesiden stor. Derfor er der behov for velfærdsteknologiske løsninger, og skærmbesøg i ældresektoren var i 2017 løsningen.

Forventningen var, at 120.000 fysiske besøg hos kommunens ældre kunne omlægges til skærmbesøg med en gigantisk besparelse til følge. Sådan er det dog ikke gået. Slet ikke.

Ifølge en redegørelse fra den kommunale administration, er forventningen 56.000 færre besøg end lovet fra firmaet, og forklaringen skal findes flere steder.

Blandt andet har corona-krisen har kostet dyrt for projektet. Til trods for, at der i efteråret 2019 blev igangsat en større plan, for at redde projektet, så har de seneste måneder sat alt på hold.

I et forsøg på, at bruge skærmløsningen proaktivt, blev borgere, der var bekymrede for at modtage fysiske besøg under corona-krisen tilbudt en skærm, ligeså fik en række pårørende tilbudt det samme, så de på den møde kunne besøge deres ældre familiemedlemmer virtuelt.

Men ikke mange sagde ja tak, og derfor har administrationen måtte neddrosle forventningen til skærmbesøg endnu engang fra 11.120 til 8.240 i 2020, og samtidig slår de fast, at de forventede gevinstrealiseringer ved skærmbesøgene i 2021 og 2022 kun modsvarer de årlige omkostninger til firmaet.

Ifølge formanden for kommunens social- og forebyggelsesudvalg, Arne Mikkelsen (SF), er der tale om en alt for dyr og dårlig aftale, og derfor har den kommunale administration bedt kommunens jurister om at vurdere om de kan slippe ud af kontrakten.