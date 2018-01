Facebook-storm om ændret vejføring

»Begrundelse: »En ændring vil gøre det nemmere at komme til Svanetorvet og de centrale parkeringspladser« - som der i øvrigt er for få af. Det er afgjort ikke gennemtænkt ... Når man i dag køre let ned ad bakken hen over gågaden i meget lav hastighed, skal man således køre op ad bakke med øget hastighed til fare for de gående på gågaden. En rigtig dårlig løsning«, skriver Cat Taftenberg.

»Det betyder så, at al trafik fra udkørslen af Svanetorvet ved Bageren, og som skal sydpå mod havnen, skal køre via Kirkestræde, eller op til Kildestræde, for at komme til Strandsræde, som så er den eneste nord / syd passage i byens østlige ende. Det er så de ældste veje i som skal tage imod trafikken, det er en OMMER ! Der må da være andre opgaver som er vigtigere at bruge penge på, end at ødelægge byens i forvejen skrøbelige og komplicerede trafikstruktur. Lad det være som det er, »stram op« på Algade overkørslen, med skiltingen, og fodgænger striber, det virker fint som det er«.