Se billedserie Hans-Jørgen Olsen og Michael Kristiansen fortsætter samarbejdet.Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Får ledig plads i fondsbestyrelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Får ledig plads i fondsbestyrelse

Odsherred - 04. september 2020 kl. 07:42 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom onsdagens afskedsreception markerede et punktum for Hans-Jørgen Olsens karriere som turistchef for Odsherred og som direktør i Geopark Odsherred og et goddag til pensionisttilværelsen, så er det alligevel ikke helt farvel til geoparken.

Formand for Geopark Odsherreds bestyrelse, Michael Kristiansen, kunne ved receptionen nemlig afsløre, at Hans-Jørgen Olsen tager plads i bestyrelsen.

- Hans-Jørgen er blevet medlem af geoparkens bestyrelse, og det er vi rigtig glade for. Du tager hele dit arsenal af viden og kompetence med ind i bestyrelsen, og det er jeg helt sikker på vil gøre bestyrelsen godt, sagde han i sin tale ved receptionen, der blev holdt i teatercafeen på Odsherred Teater.

Hans-Jørgen Olsen har været helt i front som fortaler for Geopark Odsherred lige fra begyndelsen for godt og vel 10 år siden. Dengang det hele var ord og tanker på et stykke papir, forfattet af nogle »kloge hoveder og skrevet med et meget højt lixtal«, som Michael Kristiansen formulerede det.

- Ikke engang jeg forstod det. Men du - vi - er lykkedes med at gøre det konkret og nærværende for borgerne. Dit engagement og begejstring er årsagen til at det her har flyttet sig, sagde han.

Næstformand i bestyrelsen, borgmester Thomas Adelskov (S), oplyser, at Hans-Jørgen ikke tager pladsen fra nogen af de øvrigt udpegede medlemmer, da der var en ledig plads.

Dorte Kiilerich, direktør Living Concepts Aps, Henrik Vejre, professor ved Københavns Universitet, Britta Tøndborg, chef for forskning og kunst, Museum Vestsjælland, byrådsmedlem Helge Fredslund (V) og Gitte Klausen, direktør Anneberg Kulturpark er også medlemmer af bestyrelse.