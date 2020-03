Får deres ydelser

Det forsikrer Andreas Hegnsvad, centerchef for Job og Ydelser.

Torsdag morgen var der næsten fyldt op på p-pladserne foran rådhuset i Højby, hvor jobcentret holder til. Men sådan bliver det ikke i de næste 14 dage. Andreas Hegnsvad er sammen med sine ledere og medarbejdere i fuld gang med at planlægge alt det praktiske, ikke mindst i forhold til it, så de fleste kan arbejde hjemmefra i den kommende tid.

- Vi er i fuld gang med at udarbejde en nødplan. Lederne mødes til torsdag middag, siger Andrea Hegnsvad.

Landets jobcentre har fået statslig tilladelse til at gennemføre telefonsamtaler, der skal erstatte møder mellem sagsbehandler og borger.

- Det værste scenarie er, at virksomheder bliver nødt til at afskedige i større omfang, og at vi i den forbindelse ikke kan give den nødvendige service og rådgivning, siger centerchefen.