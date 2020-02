Se billedserie I øjeblikket er der 440 sommerhuse til salg i Odsherred, og det er 21 procent færre end for et år siden. Foto: Marianne Nielsen

Få sommerhuse til salg i Odsherred

Odsherred - 13. februar 2020 kl. 17:54 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis du går og drømmer om at købe et sommerhus i Odsherred lige nu, så har du sikkert opdaget, at udbuddet relativt beskedent.

Tal fra Udbudssiden viser, at der er 440 sommerhuse til salg i herredet - og det er lavest antal i 10 år, og 21 procent færre end for bare et år siden.

Der er 8.433 sommerhuse til salg i Danmark, og det er det laveste antal siden starten af 2010, hvor Boligsiden begyndte at registrere udbuddet. Dermed har køberne 12,5 procent færre sommerhuse at vælge imellem i hele landet, end de havde i starten af februar sidste år.

Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden, siger til Nordvestnyt, at udviklingen på sommerhusmarkedet i Odsherred følger landstendensen med et stigende antal handler og et faldende udbud.

Pris og afstand

- I Odsherred er faldet i udbuddet enormt stort, og det skyldes ikke, at sommerhusejerne er holdt op med at sætte til salg. Faktisk er der kommet flere sommerhuse til salg i vintermånederne, end der plejer, siger Birgit Daetz, og kommunikationsdirektøren fortsætter:

- Der er mange sommerhushandler i Odsherred, og udover at det er moderne at holde ferie i Danmark og tage færre lange flyrejser, skyldes det nok også, at priserne er noget lavere end i andre traditionelle sommerhuskommuner som Helsingør, Gribskov og Halsnæs, og samtidig er afstanden rimelig for de, der bor i København.

- Når udbuddet af sommerhuse er lavt, er der mindre at vælge mellem for køberne, og det kan øge priserne, så færre købere har råd til at købe sommerhus i området. Men så lang tid der er så god gennemstrømning i markedet som nu, er det lave udbud ikke et problem. Vi forventer, at sommerhussalget bliver godt i 2020 - også i Odsherred Kommune, siger Birgit Daetz.