Få et smugkig på ruten: Ekspert skal på tur i mosen med dronningen og fortælle om bronzealder

Odsherred - 12. september 2020

I dag, lørdag den 12. september, indvies Geopark Odsherreds nye formidlings-anlæg ved Solvognens fundsted i Trundholm Mose af dronning Margrethe, og Flemming Kaul, Nationalmuseets ekspert i bronzealderens soldyrkelse, skal ledsage dronningen rundt og fortælle om udsmykningen.

- Først møder vi en port med billeder af det, man troede på i bronzealderen - trosforholdet, fortæller Flemming Kaul foran den nye indgang til Solvognens mose; en stor jern-portal, skabt af buede vægge i corten-stål med udskårne relieffer.

Væggene er fyldt med udskårne billeder, der illustererer bronzealder-menneskets tro på solen som guddommelig og hesten, slangen, fisken og fugle som hjælpere.

Flemming Kaul har skrevet doktordisputats om emnet og er rådgiver på installationen, der er udført af Kurtzweil A/S, 1:1 Landskab og Vi Ark.

- Vi ved fra billeder på rageknive og halsringe, at man troede på, at solen rejste over himlen om dagen og ned gennem havet, under jorden, om natten.

- En fisk trak solen op fra et natskib til et morgenskib, og en slange hjalp solen fra eftermiddagsskibet til natskibet. Den hellige hest, som ses på Solvognen, trak solen højt op på himlen, forklarer Flemming Kaul.

På indgangsportalen er der moderne fortolkninger af det kosmologiske tema og og indridsede billeder som de oprindeligt var på bronzealderens rageknive.

- Så går man gennem den lokkende port, ud på den snoede sti der fører gennem naturområdet til port to og fundstedet, siger eksperten.

- På port to er vi i den virkelige verden med genstande og ritualer; det man gjorde og brugte i en procession.

Der er en tohjulet stridsvogn og en drivstav til at prikke hesten. Der er kultøkser, og en solholder til at bære solbilledet. Der er en, der blæser i et uroksehorn. Og dansere i snoreskørt, som slår flik-flak - det ved vi fra helleristninger og figurer, fortæller Flemming Kaul.

- Vi ved ikke, om der har fundet sådan en procession sted i mosen i forbindelse med ofringen af Solvognen. Det er mere sandsynligt, at den fandt sted ved en gravhøj, i et kulthus eller på et helligt skib. Og så har præsten måske sænket Solvognen i mosen. Derfor er der også på portalen et billede, hvor der kun er en person, der sænker Solvognen ned, forklarer Flemming Kaul.

Solvognen var et helligt solbillede, som præsten kunne skille ad og tage med og fremvise ved ceremonier, fortæller Flemming Kaul.

På Solvognen er solen, hesten og hjulet hellige symboler. Hjulet symboliserer solens bevægelse, og når solbilledet blev vist frem, bevægede præsten det for at vise solens gang. Den ene side af Solvognens skive er gylden, den anden mørk.

- De troede, at jorden var flad og kendte ikke verdenshjørnerne - for dem bevægede solen sig fra venstre mod højre om dagen og modsat om natten, siger han.