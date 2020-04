Få børn brugte nødpasnings-ordningen

Det kom uden tvivl som et chok for mange forældre, da statsminister Mette Frederiksen (S) den 11. marts meddelte, at landets skoler og daginstitutioner ville blive lukket ned.

En ny opgørelse fra Odsherred Kommune viser, at der kun har været ganske få forældre, som har været nødt til at benytte de nødpasningsordninger, som er blevet etableret på alle dagtilbud og skoler i kommunen til børn af forældre med særligt kritiske arbejdsopgaver i det private og det offentlige. En optælling fra den 1. april i år viser, at der denne dag var 81 ud af 96 tilmeldte børn mellem nul og seks år, som mødte op til nødpasning. Fem børn over ni år mødte også op til nødpasning et sted i kommunen.