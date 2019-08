Torben Møller kan med tilfredshed notere, at FK Odsherred i dag har omkring 1800 medlemmer. Foto: Peter Andersen

FK Odsherreds første 10 år

Odsherred - 24. august 2019 kl. 14:40 Af Torben Andersen

Allerede fra morgenstunden er der travlhed i Vig Kultur- og Idrætscenter. I motionscentret løftes der vægte, i svømmehallen mødes motionisterne over en bid brød, og i hallen er flere hold i gang med forskellige boldøvelser.

Vig Kultur- og Idrætscenter er en kommunal hal, men FK Odsherred sætter et stort præg på aktiviteterne. Og Torben Møller, FK Odsherreds formand, er da også første mand i motionscentret flere gange om ugen.

Foreningen fejrer lørdag den 31. august sin 10 års dag med et stor arrangement i hallen. Torben Møller kan se tilbage på 10 år med op- og nedture, men glæderne har klart været i overtal.

- FK Odsherred er med sine 1800 medlemmer helt sikkert blevet en succes, understreger han.

I begyndelsen af nullerne blev Vig Idrætsforening og Nr. Asmindrup Gymnastikforening enige om at stifte FC Trundholm. Og da både Isøre Håndboldklub og Herrestrup Idrætsforening senere ville være med, så var det naturligt at stifte FK Odsherred. I dag tilbyder foreningen fodbold, håndbold, motion, boksning, badminton, gymnastik, kajak og motionscenter.

- Allerede i FC Trundholm havde vi lavet en model, hvor forretningsudvalget skulle være stærk på administration, økonomi og kontakt til kommunen. Udvalget skulle ikke drive de enkelte aktiviteter. Denne filosofi har vi videreført. I årenes løb har vi haft dialog med forskellige foreninger om at tilslutte sig FK Odsherred, nogle har været med i en periode, andre er blevet, siger Torben Møller.

FK Odsherred oplevede et stort tilbageslag i forbindelse med halbranden i 2012.

- Vi mistede enormt meget på det sociale, for vi havde et klubhus, hvor der kunne være 80 mennesker. Det lå perfekt i forhold til både fodboldbanen og hallen. Hallen var god og havde sjæl, men den var dyr i drift. Branden betød også, at vi i dag ikke nogle unge badmintonspillere.

Hele processen med halbyggeriet skabte store frustrationer i Vig.

- Det er et eksempel på, hvordan man ikke skal gøre det. Politikerne ville bestemme, og man lyttede ikke til borgerne, siger Torben Møller.

I de senere år har FK Odsherred ikke mindst gjort sig bemærket med sit bedste fodboldhold, der lå i Danmarksserien i flere sæsoner. Men i foråret valget bestyrelsen at ændre kurs med færre økonomiske midler til holdet, og det betyder, at holdet nu spiller i Serie 3.

- Vi har qua vores størrelse haft nogle økonomiske muligheder for at foretage nogle satsninger. Fodboldforløbet var spændende, men vi må også bare konstatere, at Odsherred ikke kan levere en fødekæde til elitehold. Elitesport er nok kun muligt inden for individuelle sportsgrene som for eksempel boksning, siger Torben Møller, som ikke mener, at det var en fejl at satse så meget på fodbolden.

- Det var en spændende tid, men vi var i foråret også enige om, at nu var løbet kørt. Tilskuere og de lokale sponsorer kan godt lide, at de kender spillerne, men på Danmarksserieniveau er det nødvendigt at hente spillere udefra. For nogle siden havde vi samme situation med et damehold i håndbold, som lå tæt på at blive divisionshold, men her manglede også en fødekæde til at tage over, siger Torben Møller, som fortsætter:

- Kan vi bare være gode til at få rigtig mange ungdomsspillere, så får vi også en fødekæde. Men mange unge tager jo til København for at læse.

Torben Møller forventer, at FK Odsherred inden for det næste år har en kunstgræsbane, da finansieringen er ved at være på plads.

- Lige nu har vi nogle meget dygtige ungdomstrænere, som har spillet på Danmarksserieholdet, siger han.