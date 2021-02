FK Odsherred siger OK til støtte

Der skulle have stået 8.000 kr. på sponsorchecken til FK Odsherred, men OK har denne gang valgt at lægge 30 procent ekstra oveni, så nu får fællesklubben ekstra økonomisk hjælp til at klare sig igennem en tid, hvor også foreningslivet lider under corona-pandemien.

Pengene har OK's kunder sparet op til klubben ved at tanke på deres OK Benzinkort. Når man vælger at knytte sit benzinkort til sponsoraftalen, støtter man gratis med et øre beløb for hver liter brændstof, der tankes på kortet. Det koster med andre ord ikke kunden ekstra at tanke, da det er OK og SuperBrugsen i Vig, der udbetaler pengene.