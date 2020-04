- Lige nu venter vi spændt på, om der snart kan blive åbnet lidt for idrætsforeningerne igen, så vi måske kan starte med nogle udendørsaktiviteter, der kan holde liv i vores forening. Vi er klar, lyder beskeden fra Torben Møller, formand for FK Odsherred. Foto: Torben Andersen

FK Odsherred: - Vi er klar til at starte i det små

Odsherred - 18. april 2020 kl. 10:15 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FK Odsherred presses på økonomien af af corona-nedlukningen, blandt andet manglende indtjening fra Vig Festival og openair-koncerten med Lars Lilholt.

Formand Torben Møller håber, at der meget snart genåbnes for udendørs-aktiviteter, så der kan komme liv i foreningen igen.

Aflysningen af Vig Festival betyder nul overskuds-uddeling til moderforeningerne, og her kommer FK Odsherred til at mangle to mio. kr. på budgettet.

Der kommer også til at mangle overskuds-penge fra Lars Lilholt openair-koncerten i Vig, der er aflyst - her havde FK Odsherred budgetteret forsigtigt med 50.000 kr. i overskud.

Idrætsforeningen mangler også indtjening fra Vig Motion i Vig Kultur og Idrætscenter, der er lukket i corona-tiden.

Nu frygter formand Torben Møller, at den langvarige nedlukning af landet vil få medlemmer til at melde sig ud og dermed lægge færre kontingent-kroner.

- Vi venter spændt på, om der snart kan blive åbnet lidt for idrætsforeningerne igen, så vi måske kan starte med nogle udendørs-aktiviteter, der kan holde liv i vores forening. Vi er klar, og det vil forholdsvis let kunne lade sig gøre, specielt fodbold for børn og unge. Vi kan sagtens starte op med nogle trænings-øvelser, hvor man holder god afstand.

- Vi er jo også nødt til - stille og roligt - at få samfundet til at fungere igen nu. Vi kan jo ikke blive ved med at være lukket ned, mener FK Odsherred-formanden.

- Folk finder alligevel sammen og løber og cykler i små grupper. Vi har behov for at komme ud og røre os og være sammen som mennesker, siger Torben Møller.

- Vi har netop sendt kontingent-opkrævninger ud til fodbolden, og det bliver virkelig spændende at se, om folk vil betale, nu hvor der er lukket ned - lige her til sæson-starten. Hvis folk ikke vil betale kontingent, så har vi et problem, siger formanden.

De manglende overskuds-penge fra Vig Festival og den i det hele taget pressede, økonomiske situation vil få betydning for planerne om anlæg af kunstgræsbanen.

- Egentlig har vi pengene til kunstgræsbanen, som efter planen skal stå færdig til november. Men det kan godt være, at vi af forsigtigheds-princip venter og i stedet bruger penge på at holde liv i foreningen, siger Torben Møller.