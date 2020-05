Tupaarnaq Lennert, her sammen med FGU-lærer Steffen Toft, forbereder sig på at byde FGU-eleverne i Fårevejle velkommen tilbage. Håbet er, at den velkomst sker snarest. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: FGU krydser fingre for maj-åbning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FGU krydser fingre for maj-åbning

Odsherred - 04. maj 2020 kl. 08:43 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor gør man af 100 elever og 15 lærere, når der skal holdes afstand og undervises på samme tid. Spørgsmålet rumsterer på skoleder Tupaarnaq Lennerts kontor på FGU-afdelingen i Fårevejle.

Her håber man, at regeringen giver grønt lys til at samle eleverne til undervisning på skolen i midten af maj. Der er i hvert fald det, man lige nu går og forbereder sig på.

- Vi håber meget på, at der meget snart sker noget, så vi kan samles igen. Vi venter sådan set bare på grønt lys fra regeringen. Og skal vi være meget ude, så er det jo en heldig årstid vi er i nu, og mange af vores elever vil kunne have undervisning udenfor. Eksempelvis i fag som jordbrug og skovbrug, kultur, fritid og turisme, fortæller skolelederen.

Det handler om at tænkte kreativt og ud af boksen for at få puslespil og skema til at gå op.

- Vi kan etablere undervisningsstationer udenfor, dele eleverne op i hold og undervise i rul, fortæller skolelederen videre.

FGU har allerede åbnet en lille dør på klem, for elever med ekstra brug for omsorg. I sidste uge åbnede værkstedet på Byg og Bolig-linjen for et tilbud med plads til fire elever og en lærer to timer om formiddagen et par gange om ugen.

- Det er egentlig mere omsorg end det er undervisning. Her kan de snakke om det de vil og de bliver set og hørt, siger Tupaanaq Lennert.