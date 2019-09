FGU-uddannelsen i Fårevejle er under skarp kritik af flere elever. Formand for det FGU-forberedende udvalg beklager at starten for afdelingen ikke har været optimal. Foto: Marianne Nielsen

FGU-elever i krads kritik: Det fungerer overhovedet ikke

Odsherred - 05. september 2019 kl. 10:10 Af Marianne Nielsen

Tre elever på FGUs afdelings nye i Fårevejle retter i dag en krads kritik af forholdene i den tidligere administrationsbygning på Rådhusvej i Fårevejle.

- Hvis man spørger kommunen og sådan nogle, så siger de jo at det går skide godt. Men det gør det ikke. Det går faktisk rigtig lort, siger Sille Nielsen på 18 fra Føllenslev i en artikel, som Nordvestnyt bringer i dag.

- Der ikke styr på nogen som helst ting overhovedet, flere er blevet sygemeldt, fortsætter hun.

Hun og to medstuderende, 19-årige Nadia Sommer fra Vallekilde og 18-årige Sara Christensen fra Fårevejle fortæller i artiklen, hvordan undervisningen foregår i støv og byggerod og uden materialer.

- Her er rodet. Her er ingen materialer og lærerene på printe noget ud fra nettet, og vi møder op til et byggerod, og her er noget af en gammel væg, for håndværkerne har ikke ryddet op efter sig selv, fortæller pigerne, der alle har haft et uddannelsesforløb udenfor den normale folkeskole på grund af forskellige diagnoser, som eksempelvis angst og OCD.

- Vi er jo mange unge mennesker med problemer, og vi føler ikke, der bliver taget hensyn til det. Det var vi blevet lovet, supplerer Sille Nielsen, der lider af angst.

Formanden for udvalget, der forberedte FGU'en, viceborgmester Thomas Nicolaisen (R), beklager, at forholdene ikke har været optimale fra skoleårets begyndelse.

- Vi afsatte lidt over en million kroner til at gå i gang for, og det kom lidt sent i gang og i forbindelse med sommerferien. Det vidste vi godt ville vare ind i august også. De forhold har ikke været optimale at starte op på, det medgiver vi klart, men det var de betingelser, vi har haft, siger Thomas Nicolaisen til avisen.

Han oplyser, at seneste melding fra håndværkerne er, at der går endnu en uges tid før det er slut med byggerodet i Fårevejle.

- Og hvis man ser på de forhold, der ikke har med byggeriet at gøre, så er alt nyt jo en forandring. Og det er vi godt klar over. Det team, der er sat i gang, arbejder alt hvad de kan for at få det til at lykkes, understreger han videre.

- Men det er jo nyt for alle - både lærere og elever, og jeg er sikker på at der bliver taget godt hånd om de mennesker der er der, men det har ikke været optimalt for nogen, siger han.