Evaluerer personale-testning i næste uge

Odsherred - 19. februar 2021 Af Marianne Nielsen

Vinterferie og kort varsel om tilbud af kviktest, har betydet, at den forgange uges opstart af kviktestning af personalet på kommunale institutioner, og private bosteder samt psykiatriske tilbud ikke har kunnet rulles ud i sit fulde omfang.

Derfor skal den næste uge bruges på at evaluere erfaringerne fra Falcks kviktests, så man kan justere og rette til.

Det er nemlig svært at udlede noget generelt billede ud fra denne uges testning.

For det første kom Falck lidt skævt fra start i mandags, men kom fint efter det og ugen ud har kommunens køreplan for kviktests holdt. Men det er for tidligt at sige, hvor mange, der har ladet sig teste.

»Ikke alle har været på arbejde pga ferie, nogle fik meddelelsen om Falck test med kort varsel og kunne ikke nå at kalde medarbejdere ind. Men det var forventeligt. Falck har uanset dette haft for øje at afprøve en model baseret på »fuld skala« - hvad skal der afsættes af køretid og podetid, hvis alle steder og medarbejdere skal kviktestes. Det betyder, at alle enheder, som er blevet besøgt vil blive en del af en fast rulleplan fremadrettet«, oplyser cehfkonsulent i kommunen, Karin Wood-Pedersen i en orientering til direktionen, som blev sendt ud onsdag.

»Vi vil ligeledes i uge 8 samle op på, hvor mange test der foretages hver dag på plejecentrene. Vi har en fornemmelse af at 'lad dig teste hver dag' ikke er fuldt ud implementeret«, skriver hun videre.

Det er hendes vurdering, at kommunen fremover kan tilbyde alle medarbejdere at blive regelmæssigt testet for COVID-19 ved at bruge en kombination af Region Sjællands kviktestkvote samt internt udkørende podeteam der poder på fuld tid.

Det er kommunernes ansvar at tilbyde Covid-19-tests til deres ansatte.