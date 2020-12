Se billedserie Papir-arket med Leif Sylvesters nedkradsede protest-vers til sangen »Mormors kolonihavehus« burde egentlig på rock-museet Ragnarock (foto), siger Eva Madsen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Eva Madsen har et stykke kladde-papir, som rock-museum måske gerne vil have Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Eva Madsen har et stykke kladde-papir, som rock-museum måske gerne vil have

Odsherred - 29. december 2020 kl. 20:43 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Et sted i sine gemmer i huset i Veddinge Bakker i Odsherred har sangerinden Eva Madsen et A5-ark fra tiden med Clausen & Petersen, med et ganske særligt vers, som aldrig kom med i hendes hit-sang »Mormors kolonihavehus«.

Hun tænker, at arket skal på museum på et tidspunkt.

- I et lille A5-kladdehæfte har Erik Clausen og Leif Sylvester Petersen skrevet alle fem vers ned til »Mormors kolonihavehus« - skrevet på en turné med deres gadecirkus, fortæller Eva Madsen.

- Ofte skrev de teksterne sammen, og så skrev Leif Sylvester melodierne. Det femte vers, der jo ikke kom med på plade-indspilningen, står på det her A5-ark, og jeg har arket et eller andet sted i huset, den kendte sangerinde.

I 1977 indsang hun »Mormors kolonihavehus« - i et first take i studiet, hvor hun fik teknikeren til at spille grundbåndet - i protest mod at Erik Clausen og Leif Sylvester Petersen ikke ville slippe deres store skænderi.

Clausen ville skære femte vers væk.

Petersen mente, det var det eneste politiske ved sangen, ellers skulle den ikke med.

Femte vers handler om Urbanplanen, der betød bortsanering af et kolonihave-område på Amager og byggeri af betonblokke.

- Det stykke papir, hvor Leif Sylvesters femte vers er med, er et stykke historie og burde egentlig på museum. Jeg tror, Ragnarock i Roskilde gerne vil have det A5-papir på et tidspunkt, siger Eva Madsen.