Se billedserie Jens Christian Hermansen åbnede konferencen om Martinus? verdensbillede. Der var omkring 150 deltagere i foredragsalen på Martinus Center Klint. Foto: Torben Andersen

Et verdensbillede blev fejret

Odsherred - 08. august 2021 kl. 10:59 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Der blev talt dansk, men også en del andre tungemål i Klint, da halvandet hundrede konference-deltagere lørdag formiddag gjorde klar til en hel dag med foredrag og debat om tænkeren Martinus.

Det foregik på Martinus Center Klint, som fredag, lørdag og søndag holdt åbent hus i anledning af, at Martinus' verdensbillede i år fylder 100 år.

Martinus og hans støttere indrettede i 1935 Kosmos Feriekoloni i Klint, og siden har Martinus og den tilknyttede fond haft en helt særlig forbindelse til Odsherred.

Martinus Thomsen (1890-1981) fik i 1921 nogle stærke åndelige oplevelser, en »kosmisk indvielse«, og i de efterfølgende år skrev han en lang række bøger, som i slutningen af hans liv fik navnet Det Tredje Testamente. Martinus understregede, at hans tanker - kosmologien - ikke var en religion, men åndsvidenskab.

Ved det åbne hus-arrangement i Klint var der også udstillinger og forskellige stande, hvor man kunne finde yderligere oplysninger om Martinus.

Jens Christian Hermansen fra Martinus Center Klint fortæller, at det er en stor opgave at arrangere et åbent hus for så mange deltagere gennem tre dage.

- Det er gået rigtig fint. Vi har haft et fint rykind, også af personer, som vi ikke har set før. Og vi har en fyldt sal til konferencen, sagde Jens Christian Hermansen lørdag formiddag.

På centret er der de karakteristiske røde sommerhuse, konferencesal, campingplads, pavillon, café og restaurant.

Hen over sommeren kommer der mange overnattende kursister på centret. Nogle overnatter i charmerende små hytter, der engang var hønsehuse.

- Det er både et kursuscenter og et feriecenter, så det er et stort apparat. I køkkenet er der over 100 frivillige i løbet af sommeren, siger Jens Christian Hermansen.

Inden konferencen gik i gang, skulle tolkesystemet lige tjekkes, for der blev simultantolket til blandt andet engelsk og svensk. Konferencen blev i øvrigt livestreamet.

Da Jens Christian Hermansen åbnede konferencen, fortalte han, at målet var at sætte spot på Martinus' verdensbillede og betydningen af det for dagens moderne menneske, for eksempel i forhold til tolerance og kærlighed.

Konferencen indeholdt blandt andet oplæg fra en religionsforsker. Martinus' værker er oversat til over 20 sprog.

- Men den primære interesse for Martinus findes i Skandinavien, siger Jens Christian Hermansen.