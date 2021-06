Et stykke kirkegårdsmur er styrtet ned

Et stykke kirkegårdsmur ligger nu ved foden af den flere meter høje skrænt, hvor Fårevejle Kirke troner øverst oppe omgivet af hvidkalket murværk. På nær et stykke på omkring en meters penge.

For nylig blev frygten til virkelighed, da et stykke af den skrøbelige kirkegårdsmur styrtede sammen og skred ned.

Kirkegårdsmuren ud mod p-pladsen og Adelers Alle i Fårevejle Kirkeby har været spærret af i nogle måneder, netop på grund af nedstyrtningsfare. Muren, der egentlig sidder godt fast på fundamentet hælder markant udad, og da fundamentet visse steder nærmest svæver ud over skrænten, bliver det hele meget skrøbeligt. I nogen tid har eksperter arbejdet på en plan for sikring af muren. Mange myndigheder skal spørges om lov, og blandt andet er Nationalmuseet inde over redningsplanen. Menighedsrådsformand Sinna Jakobsen vurderer, at det ikke længere er muligt at redde muren, og at en del må skiftes ud.