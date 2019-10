Et større renseanlæg vil gavne naturen

Politikerne i Odsherred bakker op om den hensigtserklæring, borgmester Thomas Adelskov (S) i foråret underskrev sammen med sin borgmesterkollega i Holbæk, Christina Krzyrosiak Hansen (S). De to borgmestre bekræftede med deres signaturer, at de ville fremme et spildevandsprojekt, der har som mål at reducere tilførslen af kvælstof i Isefjord. Det skal ske ved at vende vandstrømmen, så det rensede spildevand fra Holbæk Kommune og den sydlige del af Odsherred Kommune vil blive udledt i Nekselø Bugt, som vurderes til at være mere robust end Isefjord. Fårevejle Renseanlæg skal i den anledning moderniseres og udvides. Det skal håndtere store dele af spildevandet fra Holbæk Kommune og fra den sydlige del af Odsherred Kommune. Samtidig skal flere rensningsanlæg i Holbæk nedlægges.

