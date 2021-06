Se billedserie Pakhusorkestret har 226 numre på programmet, og der udvides bestandigt med nye, så der er god brug for at øve sig. Foto: Preben Moth

Et rimeligt muntert ensemble i Pakhuset

Odsherred - 05. juni 2021 kl. 20:06 Af Preben Moth

Det fortaber sig i historiens tåge, hvornår Pakhusorkestret spillede sin første tone. Men det begyndte på Grundtvigsskolen i Nykøbing, hvor skoleinspektør Jørgen Pyndt var musikleder i flere år fra 1972, og siden flyttede det til Pakhuset.

Der var sidste tirsdag eftermiddag samlet otte af de ni medlemmer til den ugentlige øvedag i Pakhuset, og de antog, at Pakhusorkestret nok var fra 1950´erne - eller deromkring.

Orkestret måtte jo stoppe med at øve og spille, da Pakhuset lukkede i december sidste år grundet corona, så medlemmerne er glade for at være kommet i gang igen.

Medlemmerne er Aksel Martinussen, Jørgen Fried, Mogens Larsen, Børge Petersen, Freddy Engholt, Werner Lund, Kurt Jensen, Conny Jensen og Bodil Juhl. Og i tirsdags var Børge Petersen med som gæstespiller. Og gennemsnitsalderen er 81.

De har 226 numre på programmet, og der udvides bestandigt med nye, så der er god brug for at øve sig.

Repertoiret er mest evergreens og ørehængere, som de fleste kan synge eller nynne med på, og undertiden går der jazz i den, og det kan lokke folk ud på dansegulvet.

Aksel Martinussen er musiklederen, og det er ham der vælger de 20-25 numre, de optræder med, når de er ude på job.

- Jeg laver et program, der passer til hver optræden om der f.eks. skal være dans og fællessang.

Det er også Aksel, der skriver de nye noder til flere stemmer, for det er ikke godt at alle spiller melodistemmen, det er ikke til at holde ud.

Instrumenterne er klaver, bas, klarinet, guitarer, harmonika, tværfløjte, flere horn - og sangerinden Conny Jensen, som dog måtte melde forfald den tirsdag.

- Vi har valgt ikke at have trommer, for de fleste slår bare på trommerne, de spiller ikke, og det kan vi ikke holde ud, forklarer Aksel, og fortsætter: det er Pakhusets orkester, det er ikke vores, så andre er velkomne.

Men nodestærk skal man være, for alle skal spille det samme ellers er det ikke til at holde ud.

Der øves to gange en halv times tid og pausen er ikke det mindst vigtige, for der vanker kaffe og kage - hver gang. Opgaven med kagen går på omgang og i tirsdags var det Mogens Larsens hustru Methea Larsen, der dukkede op med to lækre jordbærtærter i anledning af, at Mogens havde rundet de fire snese forleden.

Pakhusorkestret optræder ved private fester, foreninger, plejehjem osv og gør sig ikke kostbar, hvis der er bud efter det, og hvis en optræden er praktisk mulig. Og honararet er beskedent: betaling for kørsel, noder - og gerne en lille en til halsen undervejs.

Man kan kontakte Aksel Martinussen, tlf. 2645 3406, om musikalske opgaver.