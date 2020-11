Et prægtigt maleri som gave - rykker straks med på udstilling

Højskole-verdenen var - ud over naturen og dyrene - central for maleren Troels Trier den ældre (1879-1962), og derfor glæder det museumsinspektør Jesper Sejdner Knudsen, Odsherreds Kunstmuseum, at museet netop har fået et stort Trier-maleri med højskolemotiv til samlingen.