Se billedserie Folk var gode til at følge anvisningerne omkring Rørvig Fisk, der åbnede for sæsonen på en noget anderledes måde end planlagt. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Et par noget atypiske sæsonåbninger

Odsherred - 30. marts 2020 kl. 10:49 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ventet med længsel af mange, når henrik Nielsen åbner Rørvig Fisk for sæsonen. Det samme på Vig Lyng hos Søren With på Burgerhjørnet.

Men de vanlige forberedelser har været udfordret af corona-situationen, og Henrik Nielsen overvejede helt at droppe åbningsplanerne.

- Men jeg har valgt at forsøge at navigere igennem det her. Det er et benspænd, men det er jo ikke forbudt at holde åbent, og der har været stor søgning op til åbningen fra folk, der ville sikre sig at vi åbnede, fortæller han.

- Der er mange i sommerhusene men folk ved godt nu, at man skal tage sine forholdsregler og det regner jeg også med at de gør her, siger han

Med en række forholdsregler, blandt andet en håndvask, håndsprit og en hjælpen guide foran butikken, håber han på, at udgifter og indtægter kan gå nogenlunde i nul, indtil situationen bedrer sig.

Bistroen, der også skulle være åbnet nu, må nøjes med at tilbyde take away for nuværende.

- Der bliver ingen buffet i bistroen - det kommer til at gøre ondt og der ryger nok nogle arbejdspladser på den bekostning, vurderer Henrik Nielsen.

På Vig Lyng har Søren With på Burgerhjørnet også åbnet for sæsonen.

- Jeg syens, at jeg på den måde er med til at holde liv i Odsherreds erhvervsliv og i arbejdspladser, siger han.

I ugerne op til sæsonåbningen har han etableret en række forholdsregler, der skal forhindre folk i at samle sig for at nyde maden på stedet. Blandt andet ved helt konkret at stille bænkene på højkant.

- Vi tager alle de forholdsregler vi kan, og så må vi justere undervejs, siger han.

Politiet havde før weekenden meldt ud, at man ville være mere til stede i sommerhusområderne end vanligt og observere om folk samlede sig mere end 10 ad gangen, og allerede fredag spottede Søren With en patrulje rulle forbi Burgerhjørnet.

- Men alt omkring legeområder og andet, der kunne inspirere folk til at blive og hygge sig med maden her er spærret af, fortæller han.