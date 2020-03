Via crowdfunding og egne midler er Maj D godt på vej med at få en sauna klar, som kan lejes af odboerne - når coronavirussen er væk igen.Privatfoto

Et opløftende projekt, der skal få folk til at svede

Odsherred - 23. marts 2020 kl. 11:21 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I det åbne kunstnerhjem YdreLand på Yderby Lyng har kunstneren Maj D i små to uger været i gang med byggeriet af den nye sauna til Gniben, som 59 personer, herunder mange lokale, valgte at støtte i en crowdfunding-kampagne i vinter. Og det går fornemt fremad.

- Det er et opløftende projekt her midt i en forvirrende Corona-tid. Det går rigtig godt med byggeriet, som den unge tømrer og ven, Mads Otto Holm, er byggeleder på. Mads Otto og jeg har designet saunaen sammen, og det har været en både sjov og udfordrende proces, hvor der både skal tages højde for begrænsninger i tid og økonomi,siger Maj D, som på trods af støtten fra crowdfunding-kampagnen har jeg måttet lægge en del oveni selv.

Her har Stark i Nykøbing hjulpet med sponsorering af en god del, og Vestervang Byggemarked er som altid også utroligt hjælpsom og støtter op, fortæller Maj D.

- Vi forsøger at holde os til bæredygtige materialer, og vi bygger i øvrigt med mange genbrugsmaterialer fundet her på gården. Blandt andet er et flot, aflangt ovenlysvindue, som Mads Otto lige har bygget færdig og sat i, bygget af en gammel dørkarm. Døren til saunaen har vi fundet, og det store panoramavindue har vi købt på DBA. Auto-traileren, som saunaen bliver bygget på, er også fra DBA. Vi synes, at designet er blevet rigtig flot, moderne og stilrent.

Udfordret af disse corona-tider har de dog været.

I forhold til ovnen, som vi køber hos butikken K-Rauta i Malmø, er grænsen jo nu lukket. Vi kan derfor ikke sige præcis, hvornår saunaen kommer til at stå færdig. Der kommer jo nok til at gå mindst en måneds tid, ingen ved jo rigtig noget lige nu. Men vi glæder os til at kunne vise vores fællesværk frem i det gryende forår, siger Maj D.