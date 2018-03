Se billedserie Når der ikke blev danset, kunne de unge pjatte ved bordene. Foto: Gustav Schack von Brockdorff Foto: Niels M. Orskov 45 41 82 29 29

Et mægtigt ungdomsgilde - helt uden alkohol

Odsherred - 11. marts 2018

For tredje år i træk havde en gruppe frivillige i Hørve inviteret alle Odsherreds unge til stor ungdomsfest i Vallekilde-Hørve Kultur- og Idrætscenter.

Søren With, der ud over at være byrådspolitiker for Socialdemokratiet, også er med i arrangørgruppen bag festen uden alkohol fortæller, at det var en mægtig fest fredag aften og nat, og at tilbagemeldingerne fra både de unge og forældrene vidner om et gilde i trygge rammer.

- Det er jo alle, der er begejstrede for den fest. Både de unge, forældrene og de frivillige, som allerede nu melder sig klar til næste år, fortæller Søren With og tilføjer at der i år var ni frivillige og to vagter til at sørge for at give de unge en god aften.

Formålet med festerne er at udskyde indtagelsen af alkohol hos de unge længst muligt.

- Vi vil gerne lære dem i en tidlig alder, at man godt kan feste uden alkohol, siger Søren With, men erkender samtidig at interessen for festen er størst hos de 13-14-årige.