Landliggerkampen på Højsandet i Rørvig, hvor kendisser (her blandt andre Michael Falch i 2018) kæmper mod lokale fodboldspillere, er i år aflyst.

Artiklen: Et kæmpestort øv: Stolt Rørvig-tradition må aflyses

Foreningen skal nu i gang med at informere kendis-fodboldspillere, leverandører, sponsorer og andre samarbejdspartnere om aflysningen af Landliggerkampen, der var planlagt til at finde sted torsdag den 16. juli.

- Det er bare et kæmpestort øv, men vi kan ikke gøre andet end at aflyse. Sidste år samlede vi over 5000 mennesker på Højsandet, og det kan jo ikke lade sig gøre i den aktuelle corona-situation, siger Thomas Gade Jensen.