Får man hjemmehjælp i Odsherred Kommune skal man indstille sig på, at skulle møde mange forskellige personer. Foto: Foto: Helene MacCormac

Et gammelt »spøgelse,« der skal løses i hjemmeplejen

Odsherred - 20. september 2020 kl. 06:16 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokraten Lis Ingemann havde til det seneste møde i social- og forebyggelsesudvalget bedt om en orientering om indsatser, der kan iværksættes for at sygepleje og hjemmehjælp organiseres på en sådan måde, at borgeren får hjælp fra et fast team og dermed kendte ansigter.

Forvaltningens svar er, at de vil undersøge muligheden for at indføre en årsnorm for hjemme- og sygeplejen, hvilket skulle afhjælpe problemet, og til udvalgets møde i november vil politikerne blive præsenteret for en model samtidig med en oversigt over årets vikarforbrug.

Udvalgets formand, Arne Mikkelsen (SF), er enig med sin byrådskollega, i, at det er utilfredsstillende med de mange forskellige mennesker, der kommer ind og ud af borgernes liv.

»Det er jo et gammelt »spøgelse,« og det er helt rigtigt, at der er nogle borgere, der får alt for mange forskellige hjælpere. Jeg fik for noget tid siden en opringning fra en ældre dame, hvis demente mand får hjemmehjælp, og på èn uge havde de haft 28 forskellige medarbejdere fra hjemmeplejen ind og ud af deres hjem. Det er jo langt fra hensigtsmæssigt, og en dement medborger bliver nemt utryg og nervøs over det, og hvis det så bare var det eneste tilfælde, men det er det langt fra, så det er noget der skal findes en løsning på,« siger han.