Sundhedsplejen i Odsherred Kommune lider under for få hænder, og et får dårligt image, og det skal nu ændres. Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Et dårligt image koster ledige stillinger

Odsherred - 11. august 2021 kl. 11:24 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Tre ubesatte stillinger og en næsten umulig opgave med at rekruttere nye medarbejdere, har skubbet sundhedsplejen i Odsherred Kommune ud over kanten for det acceptable, og plejens opgaver prioriteres benhårdt.

Ikke efter behov, men efter hvilke minimumsopgaver, der lovgivningsmæssigt skal laves, og nu har politikerne i børne- og uddannelsesudvalget sendt et budgetønske om flere penge til området.

Helt nødvendigt, lyder det fra udvalgets formand, Søren With (S), for sundhedsplejen i Odsherred slås både med et landsproblem med for få uddannede sundhedsplejersker, og et støvet image som et sted med knappe ressourcer og for lavt fagligt niveau.

»Min »hat røg af,« da jeg hørte, at der på landsplan er mindst 50 sygeplejersker, der gerne vil være sundhedsplejersker, men at de ikke kan blive det, fordi der ikke er praktikpladser til dem. Nogle har sovet i timen, for problemet har været kendt i flere år på landsplan, men vi bliver først ramt af det nu i Odsherred Kommune, fordi tre af vores sundhedsplejersker er gået på pension. Det handler for os om at få sendt et signal om, at vi rent faktisk prioriterer det her område rigtuig meget, for det gør vi, men vi er også i hård kamp md andre kommuner om de få sundhedsplejersker, der faktisk er ledige,« siger han.

Udover at forsøge at skaffe flere kommunale penge til området, så har politikerne også besluttet, at der skal skrives breve til ministerier, for at forsøge at få sat gang i flere studierpladser på området.