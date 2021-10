Se billedserie Odsherreds Kulturhistoriske Forening har etableret sig i Anneberg Kulturpark og indrettet et velkomstcenter i den gamle brandstation. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Et brandgodt sted at formidle historien

Odsherred - 24. oktober 2021 kl. 12:40 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

I den tidligere brandstation i Annebergparken har frivillige fra Odsherreds Kulturhistoriske Forening knoklet for at indrette sig og dermed have et sted at formidle områdets, egnens og stedets historie.

- Der er allerede mange, der ikke ved, hvad det er for et sted de befinder sig, selvom det ikke er så mange år siden, sindssygehospitalet blev nedlagt, så det fortæller vi lidt om her. Lige akkurat nok til at folk får lyst til at tage forbi psykiatrimuseet og få hele historien, fortæller foreningens formand Kjeld Jensen, der fredag bød velkommen indenfor i brandstationen.

Foruden stedets historie, kan man også få en introduktion til hvad Anneberg Kulturpark er for en størrelse og naturligvis også hvad foreningen kan byde på af aktiviteter.

Odsherreds Kulturhistoriske Forening rykkede fra det kulturhistoriske museum til Anneberg Kulturpark, hvor ejer Gitte Klausen vederlagsfrit har stillet areal og bygning til rådighed, mens foreningens frivillige har etableret sandkasse, soldeanlæg og detektorareal til en af foreningens publikumsmagneter; Arkæologi i Børnehøjde.

- Selv på en dag som onsdag i sidste uge, hvor det regnede fra morgen til aften, var der 60 gæster forbi for at prøve Arkæologi i Børnehøjde. Og det er vi jo meget glade for. De børn er jo fremtidens medlemmer, fortæller Kjeld Jensen, der i dag kan tælle 350 medlemmer af foreningen.