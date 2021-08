Bertel Haarder holdt tale til 100 års jubilæet i 2020 for Genforeningsstenen på Esterhøj i Asnæs. Foto: Per Christensen

Et af de skønneste steder i landet

Han fortæller, at han vil fortsætte med at være aktiv i at støtte folkemøder, selvom han ikke længere er politiker efter det næste folketingsvalg:

»For mig er folkemøderne et nyt element i folkestyret. En erstatning for at at færre er medlem af et parti. Der vil ikke komme en forandring af mine aktiviteter i forhold til folkemøder efter et valg,« siger han.