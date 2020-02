Der er gået et år siden 65-årige Finn Steensen Ørsdahl blev fundet dræbt i sit brændende hjem på Færgevej i Gundestrup. Endnu er ingen blevet sigtet for drabet. Foto: Helene Nielsen

Et år siden Finn blev dræbt: Gennembrud udebliver

Det er nu et år siden, brandvæsnet blev kaldt ud til en brand på Færgevej 4 i Gundestrup klokken syv om morgenen den 14. februar 2019. En ild, der havde haft mange timer til at gnave sig rundt i det gulpudsede hus, og som skal vise sig at dække over en forbrydelse.

Afspærringsbåndet er fjernet, den brandskadede ejendom på Færgevej er sat til salg, og et sted går nogen rundt med et drab på samvittigheden.

