Et år efter er Kims død fortsat uopklaret

Det er over et år siden, at 53-årige Kim G. Nielsen blev fundet død i et vandhul i Prejlerup bare 600 meter fra sit hjem, og sagen efterforskes stadig.

Indledningsvis blev dødsfaldet betragtet som et selvmord. Dog et mistænkeligt et af slagsen og snart stod det klart, at det ikke var Kim G. Nielsen selv, der havde forvoldt sin død. Han blev tæsket ihjel. Efter flere henvendelser fra vidner, fandt politiet frem til, at den afdøde sidst blev set i live syv dage tidligere, mandag den 24.april.