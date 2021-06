Espersen enstemmigt valgt til kandidat

Ved et opstillingsmøde i Dansk Folkeparti, DF, i Vallekilde-Hørve Kultur- og Idrætscenter tirsdag den 8. juni valgte de lokale medlemmer fra Kalundborg og Odsherred folketingskandidat i Kalundborgkredsen, som altså også rummer Odsherred. Det blev et sikkert genvalg til Søren Espersen. Det skriver DF i en pressemeddelelse.

Formand for DF-Odsherred, Kim Buurskov, styrede aftenens forløb, der blandt andet indeholdt en gennemgang af Søren Espersens karriere. Forsamling kvitterede flere gange med klapsalver over det karriereforløb, der har gjort, at Søren Espersen har en meget central rolle i Dansk Folkeparti.

- Flere gav udtryk for deres glæde over at have mulighed for at vælge en så kompetent kandidat, lyder det fra DF.