Erstatningen kan de se langt efter: V-politiker er rasende

Odsherred - 25. september 2021 kl. 12:56 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Martin Olsen undrer sig. Efter et års løfter fra folketinget om, at danske minkavlere ville få en erstatning for alle de mink de har måtte aflive, er der intet sket.

Det gik ellers stærkt med at få aflivet landets minkbesætninger i starten af november sidste år. I en risikovurdering den 3.november 2020 konkluderede Statens Serum Institut, at minkavl under den igangværende covid-19 epidemi indebar en betydelig risiko for folkesundheden.

Samme dag skred regeringen til handling og besluttede at alle mink på danske minkfarme skulle aflives, og den 21.december besluttede folketinget, at gøre minkavl ulovligt til og med den 31.december 2021.

Et flertal i folketinget besluttede også yde en erstatning til minkavlerne, men udover en tempobonus for selv hurtigt at aflive deres dyr, er der intet sket.

Martin Olsens far drev minkfarm i Højby, men døde i august, og tilbage sidder hans enke og to børn, og de er frustrerede, for den lovede erstatning er aldrig kommet, og nogen besked om, hvornår den kan forventes er der heller ikke, og de føler sig stavnsbundne til gården.

Folketingsmedlem Jacob Jensen (V) forstår familiens bekymringer, og han kalder det en skandale, at der stadig ikke er udbetalt erstatninger.

»Jeg er faktisk rasende over det her forløb, som jo nu skal trevles op af en minkkommission, men det er jo folks livsværk og fremtid, det gælder, og det er næsten ikke til at bære. Det handler jo grundlæggende om at når statsmagten fjerner folks livsværk, så skal man også behandle dem ordentligt, og det er ikke sket her. Vi har heller ikke hørt fra regeringen om, hvorvidt minkavl bliver lovliggjort efter årsskiftet. Men sker det ikke, så får vi jo den sande historie frem om, at regeringen vil slagte et erhverv koste hvad det vil, og det viser en statsmagt, der har taget overmagt,« siger han.