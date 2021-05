Erhvervslivet er inviteret til at få et dybere indblik i planerne for et campus centraliseret omkring Odsherreds Gymnasium. Foto: Marianne Nielsen

Erhvervsliv inviteret til Campus-snak

Odsherred - 16. maj 2021 kl. 10:11 Kontakt redaktionen

Odsherreds Erhvervsforum har inviteret medlemmerne til et møde om planerne for Campus Odsherred den 21. maj på gymnasiet i Asnæs.

Mødet sker i samarbejde med kommunen, EUC Nordvestsjælland og Odsherreds Gymnasium.

De to uddannelsesinstitutioner har sendt en screeningsansøgning om fusion af sted til undervisningsministeriet med et stærkt ønske om at realisere Campus Odsherred i Asnæs.

Et campus der skal sikre et robust og fremtidssikret lokalt uddannelsestilbud, til glæde for vores unge og vores virksomheder.

»Netop de lokale virksomheder og ikke mindst virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft er meget central i visionen om et campus. Derfor er et samarbejde mellem vores virksomheder og Campus Odsherred vigtigt og det eksisterende samarbejde med Odsherred Gymnasium skal videreføres«, skriver Odsherred Erhvervsforum i indbydelsen.

På mødet vil rektor fra Odsherred Gymnasium, Niels-Peter Andersson og direktøren for EUC, Nordvestsjælland, Steffen Lund orientere om planerne for Campus Odsherred. Direktør for orbesen Teknik i Asnæs Sif Orbesen og kommunaldirektør Claus Steen Madsen, der begge er som bestyrelsesmedlemmer i Odsherred Gymnasium, giver også deres bud på campus-visionen og realiseringen af den, set fra henholdsvis kommunens og Odsherreds Erhvervsforums perspektiv.