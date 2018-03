Den 19. marts bliver der afholdt erhvervskonference i Rørvig Centret. Billedet er fra erhvervskonferencen i 2013, som blev holdt på Hotel Højby Sø. Foto: Per Jensen Foto: Mik

Erhvervskonference om lokal vækst

Odsherred - 12. marts 2018 kl. 07:01 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke tilfældigt, at erhvervskonferencen den 19. marts på Rørvig Centret handler om vækst.

- Alt, hvad vi skal røre ved, skal give vækst. Vi skal have kommunen til at indse, at den skal spørge sig selv, om et givent initiativ ender med at give vækst, siger Jes Wilhelmsen, konsulent i Odsherred Erhvervsforum.

Han peger på Odsherred Geopark som et eksempel, der ikke handler om vækst. - Den giver ikke et eneste job, men er vigtig af kulturelle og identitetsmæssige årsager. Her skal vi i Odsherred blive mere skarpe, og det tror jeg også vi vil blive med den nye kommunaldirektør (Claus Steen Madsen, red.), som har stor erfaring med erhvervslivet, siger han.

På konferencen deltager erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), som vil tale om statens muligheder for at støtte vækst i Odsherred. Formand for Odsherred Erhvervsforum, Henrik Andersen, havde håbet, at regeringens udflytningsplan ville medføre statslige arbejdspladser til Odsherred.

- Men nu får vi så lejlighed til at spørge ind til blandt andet statslige puljer, siger Henrik Andersen.