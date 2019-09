Odsherred Erhvervsforum inviterer mandag den 30. september til konference om detailhandlen. Fra venstre ses økonomi- og sekretariatsmedarbejder Margrethe Bjerre, formand for erhvervsforummets detailhandelsgruppe Poul Offersen og udviklings- og procesmedarbejder Anni Juul Jensen. Foto: Torben Andersen

Erhvervsforum klar til konference

Odsherred - 19. september 2019

En dyster spådom om, at der ikke er noget handelsliv i Odsherred i 2030, har fået Odsherred Erhvervsforum til at sætte endnu mere spot på detailhandlen.

Foreningen har iværksat en undersøgelse af, hvordan de lokale kunder og handelsdrivende ser på detailhandlen.

Resultaterne fra undersøgelsen bliver offentliggjort på en konference, som Odsherred Erhvervsforums holder den 30. september på Rørvig Centret under overskriften »Odsherred Detail 2.0«.

- Jeg tror, at de fleste i detailhandlen er bekendt med, at detailhandlen er udfordret. Det gælder ikke bare i Odsherred. Vi vil forsøge at påvirke udviklingen, så detailhandlen omsætter og tjener mere end i dag. Vi har oplevet en massiv interesse for at deltage i undersøgelsen, og vi har også fået en positiv respons på, at vi rent faktisk forsøger at gøre noget, siger Poul Offersen, som er formand for Odsherred Erhvervsforums detailgruppe.

- Det har været meget positivt at være på gaden for at tale med kunderne. Kun meget, meget få har afvist at være med, siger Margrethe Bjerre, økonomi- og sekretariatsmedarbejder.

800 forbrugere svarede

Over 120 detailhandlende, inklusiv caféer, restauranter og gårdbutikker, har besvaret spørgsmål, mens over 800 kunder har besvaret spørgsmål om den lokale detailhandel.

- Vi har nu et materiale, så vi om et år kan se, om der er sket en udvikling. Det bliver interessant at se, om detailhandlen og kunderne ser ens på problemerne, siger Poul Offersen, som oplyser, at undersøgelsens resultaterne vil blive splittet op på de forskellige byer.

- Du kan for eksempel ikke sammenligne Asnæs og Nykøbing. Det er vidt forskellige byer. Den ene er en centerby, den anden en gågadeby. Vi har fokuseret på, at der er noget særegent ved hver by, siger udviklings- og procesmedarbejder Anni Juul Jensen.

Kunde-undersøgelsen vil også give et svar på, om der er forskelle på, hvad lokale forbrugere på den ene side og landliggere og turister på den anden side mener om detailhandlen.

- Deltagerne på konferencen skal prioritere de indsatser, der skal sættes i gang. Vi vil gerne sætte nogle tanker i spil, for eksempel om man i de stille perioder skal prioritere en webshop eller efteruddanne sig. Men det skal gro nedenfra. Det er forretningsejerne, der kender vilkårene, og så skal vi være klar til at hjælpe dem, siger Poul Offersen.

På konferencen vil deltagerne se på udfordringer og muligheder inden for den lokale detailhandel.

Det er gratis for detailhandlen at deltage i konferencen, og Poul Offersen opfordrer dem stærkt til at deltage. De tre repræsentanter fra erhvervsforummet går i disse dage rundt til virksomhederne med invitationer. En fremgangsmåde, som de håber vil give flere interesserede end, hvis invitationen bare kom gennem en e-mail.

- Jo flere vi er, jo bedre muligheder har vi for at engagere folk, siger Poul Offersen.

- Detailhandlen er jo vigtig for hele udviklingen i Odsherred, ikke mindst i forhold til bosætning, pointerer Margrethe Bjerre.

Projektet kører over tre år.

- Vi vil følge op på udviklingen og komme med nye tilbud til detailhandlen. Vi er med andre ord en organisation, som er klar til at hjælpe detailhandlen. Det kan for eksempel være med medarbejderuddannelse i de stille perioder eller hjælpe til med at få elever. Arbejdet begynder for alvor efter konferencen, understreger Poul Offersen.

- Vi bliver nødt til at holde fokus på den lange bane, for resultatet af eksempelvis ændrede åbningstider vil jo ikke vise sig med det samme, fortæller Margrethe Bjerre.