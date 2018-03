Erhvervsforum har sat fingeraftryk

- Jeg kender ikke til andre erhvervsforummer, der har fået en lignende aftale, sagde Henrik Andersen, som pegede på, at håndværkergruppen har fået sat betydelige fingeraftryk på kommunens nye politik for udbud af håndværkerydelser. Og lige nu er forummet med i forhandlingerne om at udarbejde et nyt udbudsmateriale til Park og Vej (det grønne område). Erhvervsforeningen er også involveret i at udarbejde et distributionssystem, der kan levere lokale fødevarer til kommunale plejecentre.