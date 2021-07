Se billedserie Formand for Odsherred Erhvervsforum, Henrik Andersen, ser yderst optimistisk på udsigterne for det lokale erhvervsliv - trods enkelte udfordringer. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Erhvervsformand: Optimisme med de mange turister

Odsherred - 05. juli 2021 kl. 08:56 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Erhvervslivet har travlt lige nu, og står det til formanden for Odsherred Erhvervsforum, Henrik Andersen, så gælder det om at smede, mens jernet er sommervarmt.

- -Jeg er super optimist med hensyn til erhvervslivet i Odsherred. Vi er kommet stærkt ud af krisen, ikke mindst fordi så mange har valgt at opholde sig i sommerhusene under corona. Vi forsøger fra Odsherred Erhvervsforum derfor også at skubbe til detailhandlen ved at understrege, at sommeren i år er reelt vores sidste chance med så mange gæster. Vores område er ekstremt besøgt i år, og det skal vi udnytte ved at vise, hvad vi kan i vores forskellige brancher, siger Henrik Andersen, som understreger, at den lokale omsætning i år ikke kan sammenlignes med forholdene sidste år.

Odsherred Erhvervsforum opfordrer eksempelvis butikkerne til at koordinere deres åbningstider.

- Vi ønsker ikke at bestemme over butikkerne, men de åbningstider, vi har anbefalet, vælter ikke folk bagover. Men hvis alle gjorde det samme, ville vi stå stærkere. Jeg håber virkelig, at alle tænker indad og er klar til at udnytte denne sidste mulighed med så mange mennesker i Odsherred. Til næste sommer vil vi være nærmere en normaliseret sæson, siger erhvervsformanden, som kan se tilbage på en corona-krise, som ikke ramte det lokale erhvervsliv så hårdt som andre steder.

-Generelt har erhvervslivet i Odsherred klaret sig fantastisk under pandemien. Det glæder mig utroligt meget som formand, at vi ikke har en masse virksomheder, som har det rigtigt svært. Der har været stor kreativitet i erhvervslivet under krisen. Mange butikker har holdt åbent på et vist niveau, selv om man måske ikke har tjent penge, siger han.

En ny detailhandelsanalyse sætter - som flere gange omtalt i Nordvestnyt - spot på det lokale handelsliv - og politikerne skal blandt andet forholde sig til muligheden for at etablere et aflastningsområde uden for bymidten i Nykøbing.

-Detailhandelsanalysen gør opmærksom på, at vi skal passe på bymidten. Det er fint at lægge pladskrævende virksomheder ved udkanten af byen, hvor tilkørselsforholdene er markante bedre. Men min bekymring er, at hvis man begynder at lægge andre butikker ud til de pladskrævende virksomheder, så man får en forvridning af de få mønstre, der er tilbage. Vi har stadig en gågade i Nykøbing og et center i Asnæs, som vi skal være utrolig glade for. De giver to fantastiske handelsmuligheder for borgerne, siger Henrik Andersen, som gør opmærksom på, at alle butikslokaler lige nu er udlejet i Nykøbing.

- Og der er faktisk nogle, som gerne vil leje sig ind. Det har vi ikke set tidligere. Man har altid talt om, at Nykøbing var på vej til at dø som handelsby. Men der er rigtig mange mennesker i Odsherred, og der opstår derfor nogle nye projekter, hvor for eksempel havnen og byen bliver bundet sammen. Men her kan lokalplanerne nogle gange være en blokering. Jeg har fuld forståelse for, at man laver lokalplaner for at beskytte det, der er. Men det er ærligt, når de blokerer, siger han og fortsætter:

-Pop up-virksomheder er meget populære. De giver en diversitet i udvalget, og det kan folk godt lide. Jeg synes, det er ærgerligt, når vi har lokalplaner, der blokerer for markeder og pop-up-virkdomheder.

Men trods blokerende lokalplaner og langsommelig kommunal sagsbehandling er Henrik Andersen altså optimist med hensyn til fremtiden - også i betragtning af, at forholdene inden længe bliver normaliseret. Det gælder ikke mindst i forhold til, at turisme-opgaven er kommet tilbage til Odsherred efter at være en del af et tværkommunalt samarbejde.

- Jeg ser mange nye muligheder i det nye VisitOdsherred. Vi har blankt støttet, at opgaven kom tilbage til Odsherred. Vi var kommet for langt væk fra det, som det drejer sig om. De andre kommuner var jo ikke turistkommuner. Vi har desværre tabt en del mindre virksomheder i turisme-indsatsen, da de slet ikke blev inddraget, siger han.

På det seneste har der været historier om, at det lokale erhvervsliv mangler kvalificeret arbejdskraft. Her pointerer Henrik Andersen, at erhvervsforeningen skam også skal kigge ind i fremtiden.

- Odsherred Erhvervsforum har en samarbejdsaftale med kommunen og andre parter om at hjælpe hinanden med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Industrien er ved at lave en film til de unge om lokale virksomheder. Vi skal også være med til at forme uddannelserne i vores område. Her er et campus i Asnæs noget, vi støtter. Det vil styrke vores område. Vi har fra starten italesat, at Asnæs er en uddannelsesby. Her kan vi som erhvervsliv være med til at skabe de miljøer, som de unge efterspørger, fortæller Henrik Andersen.