Erfaren slots-kok er blandt Danmarks bedste kartoffelkokke

Dragsholm Slot havde sendt restaurantens souschef Christoffer Sørensen af sted for at deltage i kartoffeldysten. Ved sin side havde han en af slottets nyeste elever, Nikolaj Højgaard.

Et yderligere benspænd var, at der i forretten skulle bruges tre forskellige kartoffelsorter, i hovedretten skulle kartoflen være hovedemnet og være fremtræmens desserten ikke nødvendigvis havde kartoflen i en hovedrolle, men dog stadig fremtrædende.

- Konkurrencen er sjov at deltage i, fordi man ikke kan forberede noget hjemmefra og så varme det op. Man er tvunget til at være kreativ på selve dagen, fortæller Christoffer Sørensen, der har været kok under Claus Henriksen på Dragsholm Slot i næsten ni år.