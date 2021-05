Teis Graver foran hovedbutikken på Storegade i Asnæs. Foto: Jesper Danscher

Send til din ven. X Artiklen: Erfaren medejer overtager nu selv hele butikken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erfaren medejer overtager nu selv hele butikken

Odsherred - 05. maj 2021 kl. 06:32 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen

Rent økonomisk så overtog Teis Graver fra Kim Olsen, efter tre år som medejer af de fire ejendomsmæglerbutikker i den sydlige del af Odsherred, ved årsskiftet.

- Men vi aftalte at navneskiftet skulle ske den 1. maj, altså i lørdags, fortæller Teis Graver.

Og med navneskiftet til EDC Teis Graver på virksomhedens fire boligbutikker, bygges der videre på mere end 33 års erfaring med at sælge sommerhuse, villaer og ejendomme i den sydlige del af Odsherred.

Mens andre virksomheder har måttet kæmpe sig igennem coronaens virkninger, så kan ejendomsmægler Teis Graver ikke få hænderne ned, så godt er det gået med salget af især sommerhuse.

- Nu kan vi ikke lide at glæde os alt for meget, mens andre kæmper for overlevelsen. Men spørger du direkte så har 2020 været et rekordår, og det tegner til at blive ved her ind i 2021, siger Teis Graver.

- Odsherred har mange af de mest populære sommerhuse, der ligger i et prisleje på mellem to og tre millioner. Og så har vi de helt billige og de meget dyre, vores eneste problem er, at de bliver solgt, så snart vi for sat dem til salg.

I den dyre ende har EDC Teis Graver solgt et sommerhus på Vindekilde Strandvej til 9,6 millioner kroner.

- Her er det ofte københavnere, der har en stor friværdi i boligen, som de så bruger til at købe et familie sommerhus, fortæller han og fortsætter:

- Andre bruger friværdien i københavnerlejligheden til at kunne flytte på landet, mens coronaen hærger.

Trenden med at arbejde nogle dage hjemme hver uge, tror Teis Graver vil fortsætte en rum tid endnu.